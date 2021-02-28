أفضل عروض متجر العثيم وأهم التخفيضات المميزة 1442

متجر العثيم له باع طويل في مجال بيع المنتجات المختلفة سواء كانت الغذائية أو منتجات التجميل في المملكة العربية السعودية، فدائمًا ما يقدم العثيم أفضل باقة من العروض على جميع أقسام المتجر، وفي هذا المقال سنقدم لكم أفضل العروض المقدمة من العثيم.

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عروض متجر العثيم

بلغ سعر حليب وادي فاطمة إلى 194 ريال سعودي.

بلغ سعر كورن فليكس كوقز ابو ديك إلى 110 ريال سعودي.

كاتشب طماطم هاينز ضغاط وصل سعره إلى 116 ريال سعودي.

أرز المفخرة مزة بسمتي دهبي وصل سعره إلى 192 ريال سعودي.

بلغ سعر قودي مايونيز إلى 140 ريال سعودي.

سعر شبيهة قشطة بوك بلغ 11 ريال سعودي.

حليب لونا بودرة كيس وصل سعره إلى 280 ريال سعودي.

تونة الخيز خفيف متماسكة وصل سعرها إلى 198 ريال سعودي.

زين نخلتين بلاستيك وصل سعره إلى 62 ريال سعودي.

سمن فارم بلغ سعره 382 ريال سعودي.

سمن فارم طبيعي وصل سعره إلى 410 ريال سعودي.

بلغ سعر أرز تلدا بسمتي إلى 174 ريال سعودي.

شاي ربيع اكسبريس وصل سعره إلى 225 ريال سعودي.

طماطم الطائي ايطالي مقشرة وصل سعرها إلى 58 ريال سعودي.

كيك الدخن بالتمر وصل سعره إلى 35 ريال سعودي.

معمول تمر وصل سعره إلى 29 ريال سعودي.

برازق بالفستق سمسم وصل سعره إلى 35 ريال سعودي.

بلغ سعر فطيرة الشاي إلى 40 ريال سعودي.

قرص سمسم وصل سعره إلى 39 ريال سعودي.

بلغ سعر بسكويت بالتمر إلى 31.90 ريال سعودي.

كعك أصابع قصير وصل سعره إلى 71.40 ريال سعودي.

بلغ سعر الرقائق إلى 30 ريال سعودي.

بلغ سعر كعك أصابع طويلة إلى 62.55 ريال سعودي.

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