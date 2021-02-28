مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية وأفضل العروض والتخفيضات

مكتبة جرير من أكثر الأماكن المضمونة التي يمكنك من خلالها شراء ما ترغب، فإن المتجر متخصص في بيع أحدث أنواع الهواتف المحمول والشاشات وبأفضل سعر، وفي هذا المقال سنتناول معكم أفضل العروض المقدمة من جرير على هواتف المحمول.

أفضل عروض مكتبة جرير

بلغ سعر شاشة بينكيو 22.5 بوصة ال أي دي، ال سي دي إلى 465 ريال سعودي بدلاً من سعر 509 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 43 بوصة دبليو ال أي دي بلغ 4299 ريال سعودي.

بلغ سعر شاشة سامسونج 24 بوصة ال أي دي بدقة 1080 بيكسل إلى 629 ريال سعودي.

شاشة اتش بي 21.5 بوصة دبليو ال أي دي بدقة 1080 بيكسل بلغ سعرها 549 ريال سعودي.

أسوس، كمبيوتر محمول 15.6 بوصة “10 الجيل” وصل سعره إلى 1969 ريال سعودي.

شاشة اتش بي كمبيوتر محمول 11.6 بوصة وصل سعرها إلى 1149 ريال سعودي.

شاشة لينوفو بوجا سلم كمبيوتر محمول وصل سعره إلى 4799 ريال سعودي.

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عروض جرير على هواتف المحمول

بلغ سعر فيفو إكس 50 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق إلى 2099 ريال سعودي، بدلاً من سعر 2399 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف هونر 10 اكس لايت بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأبيض الثلجي إلى 769 ريال سعودي بدلاً من سعر 799 ريال سعودي.

هاتف ريلمي 7 برو بسعة حجم “128 جيجابايت” بلغ 1169 ريال سعودي بدلاً من سعر 1299 ريال سعودي.

بلغ سعر فيفو واي 20 إلى 1099 ريال سعودي، بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي.

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