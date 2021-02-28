شكرا لمتابعة خبر عن مصر تؤكد تضامنها مع المملكة ودعمها لكافة التدابير التي تتخذها لصون أمنها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن تأييد المملكة، وتضامنها معها ودعمها لكافة التدابير التي تتخذها لصون أمنها.

كما أعربت وزارة الخارجية ، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان أخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي وكذا استهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وأكدت مصر على "أهمية الدور الأساسي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.

وأشارت مصر عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة.