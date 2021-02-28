شكرا لمتابعة خبر عن التجارة توضح حالات مخالفة التستر التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة التجارة، اليوم الأحد، حالات مخالفة نظام التستر التجاري.

وتضمت هذه الحالات تمكين غير السعودي من الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري محظور عليه ممارسته، أو غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطًا تجاريًا باسم مواطن أو مستثمر أجنبي.

كما تضمن تغطية عمل مخالف مقابل مبلغ مقطوع، غير السعودي الذي يعمل النسبة أو القطعة بدون إشراف المواطن، غير السعودي الذي الذي يعمل بالسمسرة أو الوساطة باسم المواطن.