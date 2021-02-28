شكرا لمتابعة خبر عن تكليف "الغذاء والدواء" بمراقبة التزام المستشفيات بتطبيق المواصفات الفنية للمواد المشعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كلّف مجلس الوزراء، الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، بمراقبة التزام مقدمي الرعاية الصحية، بتطبيق المواصفات الفنية والإكلينيكية للمواد الطبية المشعة داخل مرافق الرعاية الصحية.

وأكد قرار المجلس على أن تقوم هيئة الغذاء والدواء بإحالة ما يظهر لها من مخالفات إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بحكم الاختصاص، كما وافق على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.