شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخضير" يكشف ما الذي يعكسه تطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلنها ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للتشريعات القضائية، ماذا يعني منظومة التشريعات التي أعلنها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وقال الدكتور عبد الهادي الخضير خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للتواصل الحكومي إن المملكة دولة فيها سلطة تنظيمية، وقضائية وتنفيذية، حيث من عهد الملك المؤسس عبدالعزيز والأنظمة والتشريعات تصدر باستمرار بما يتوافق مع مستجدات العصر.

وأضاف : مثلا للإثبات ماكان في مثلا سابقًا إلا الكتابة، والآن في الإثبات عن طريق الإيميل، والجرائم ماكان في قبل 30 سنة جريمة معلوماتية مثلًا.

وتابع : اساس هذه التشريعات أنها لاتخالف الشريعة الإسلامية وأنه تأخذ بأفضل الممارسات حيث أنها ملتزمة مع اتفاقيات المملكة الدولية.