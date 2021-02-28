شكرا لمتابعة خبر عن "الإقامة المميزة" يتيح فرصة ثمينة لمخالفي نظام مكافحة التستر من الوافدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا مركز الإقامة المميزة اليوم الأحد الوافدين المخالفين لنظام مكافحة التستر لتصحيح تجارتهم قبل 23 أغسطس المقبل .

وأكد مركز الإقامة الممبزة أن الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر فرصة ثمينة للاستفادة من مزاياها والإعفاء من عقوبات النظام .

وأضاف مركز الإقامة المميزة أنه يمكن للمخالف الوافد معالجة وضعه بالحصول على الإقامة المميزة لمزاولة النشاط بشكل نظامي ، ويمكن الدخول على الرابط التالي لإتباع الخطوات اللازمة من هنــــــا .