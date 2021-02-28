صور توثق شظايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون على الرياض

وثقت صور من منزل مواطن بحي سكني بمدينة الرياض، آثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة، ليلة أمس السبت.

وتتحمَّل هذه الميليشيا مسؤولية التأثير على المدنيين والأعيان المدنية، ويتم تصنيف هذه الأعمال العدائية بموجب القوانين الدولية بأنها جرائم حرب.

وأحبطت الدفاعات السعودية، السبت، 7 تهديدات جوية من الميليشيات الحوثية خلال ساعتين. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض هجوم باليستي من ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض، كما رصد إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من الميليشيات الحوثية فور انطلاقها من اليمن.

التحالف أعلن كذلك اعتراض وتدمير مُسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان، مؤكدًا تدمير 4 طائرات غيرها أطلقها الحوثيون نحو المنطقة الجنوبية، فضلًا عن مُسيَّرة سادسة استهدفت المملكة أيضًا، كما ثمَّن احترافية قوات الدفاع الجوي السعودي التي تصدت لكافة التهديدات الحوثية ودمرتها.

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