الصحة: رفع الطاقة الاستيعابية بشأن حجز مواعيد الحصول على لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة، إنه جار العمل على التوسع في مراكز لقاحات كورونا في جميع مناطق المملكة.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة» 937 بموقع «تويتر»، إنه يتم حاليا العمل على التوسع في مراكز اللقاحات في جميع مناطق المملكة ورفع الطاقة الاستيعابية للمواعيد.

وتابعت الوزارة، أن المستفيدين يمكنهم الدخول للتطبيق خلال الأيام القادمة وسيجدون مواعيد متاحة، وذلك ردا على أحد المستفيدين الذي تساءل عن طلبه بشأن موعد حصوله على اللقاح.

وكانت وزارة الصحة، جددت التأكيد على أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا؛ حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق «صحتي» وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

اقرأ أيضا:

«الصحة» تحدد الفاصل الزمني بين جرعتي لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة