المرور يوضح مجددًا ضوابط وضع الأطفال «حديثي الولادة» في المركبات

جدَّد المرور السعودي، التأكيد على الضوابط المتعلقة بوضع الأطفال «حديثي الولادة» في المركبات.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور» عبر «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: «هل وجود الطفل حديث الولادة مع أمّه في المقعد الأمامي يعتبر مخالفة؟».

وقال المرور السعودي: «يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم ولا يمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي؛ حفاظًا على سلامتهم وإذا كانت الحالة تستلزم المرافقة بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص».

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