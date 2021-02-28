«صحة الجوف» تطلق 5 مراكز جديدة لتطعيمات لقاح كورونا

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، جاهزيتها لإطلاق 5 مراكز للقاح كوفيد–19 بمحافظات ومراكز المنطقة، إضافة إلى المركز الرئيس للقاح بمدينة سكاكا.

وأوضحت «صحة الجوف» أن المراكز تشمل مركز الربوة الصحي، ومركز قارا الصحي بمدينة سكاكا، ومركز الغرب الصحي بمحافظة دومة الجندل، ومركز الصالحية الصحي بمحافظة طبرجل، ومركز صوير الصحي.

وبينت أن المراكز ستبدأ اليوم استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين بتطبيق «صحتي» لتقديم لقاح كورونا، موجهة الدعوة للجميع إلى التسجيل للحصول على اللقاح.

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