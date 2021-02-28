المنظمة العربية للهلال الأحمر تندد بتكرار هجمات الحوثيين الإرهابية على السعودية

نددت المنظمة العربية للهلال الأحمر، اليوم الأحد، بتكرار هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدن السعودية. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قوات تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة سادسة أطلقت باتجاه المملكة.

وذكرت الإخبارية، عبر حسابها الرسمي، نبأ عاجلًا مفاده أن «المنظمة العربية للهلال لأحمر تندد بتكرار الهجمات الحوثية على مدن المملكة».

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي؛ صرَّح بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء (السبت) وصباح الأحد (27–28 فبراير 2021م)، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي «واحد» أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة (الرياض)، و(6) طائرات بدون طيار «مفخخة» تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وفي مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

وأضاف العميد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية، تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار «المفخخة».

وبيَّن العميد المالكي أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية، تصدت وأحبطت هذه التهديدات، برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، ثم متابعتها وتدميرها.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية، وتتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخرًا استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، التي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة، في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي، وتم شحنها إلى اليمن، كما أشارت إلى أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المسيرة التي تصنعها «شركة إيران لصناعة الطائرات».

وكان تقرير نشرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية مؤخرًا، قد أوضح أن إيران أرسلت –على ما يبدو– طائرات بدون طيار متقدمة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

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