مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب حافلة بالطائف

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم؛ وذلك في منطقة العطيف التابعة لمحافظة الطائف.

وتفصيلًا، أوضح شادي عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عند الساعة ٥:٥١ ص، وبدورها وجهت خمس فرق إسعاف بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وعند الوصول إلى الموقع الذي يبعد عن الطائف ما يقارب ٨٠ كيلومترًا، اتضح أن الحادث انقلاب مركبة من نوع مايكروباص وبها ٨ أشخاص وأحدهم محتجز نتيجة الانقلاب.

وعلى الفور، تم التعامل مع الحالات لحين تحرير الحالة المتبقية بداخل المركبة؛ وذلك بتقديم خدمة الإسعاف اللازمة؛ حيث تبيَّن أن هناك حالتين خطيرتين، وثلاث حالات قد تعرضت لإصابات متوسطة، فيما فارق الحياة ثلاثة أشخاص آخرون (رحمهم الله).

وبعد التنسيق، تم نقل خمس حالات إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري لإكمال الرعاية اللازمة.