تحرير 59 مخالفة لمنشآت تجارية انتهكت الإجراءات الاحترازية بالحدود الشمالية

حررت أمانة منطقة الحدود الشمالية، 59 مخالفة للإجراءات الاحترازية السارية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك ضمن جولات رقابية مكثفة، تمت خلال الأسبوع الماضي للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كوفيد–19).

وشددت أمانة المنطقة على التزامها بتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، منوهةً بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية داخل المنشآت للتذكير بالتباعد الجسدي بين الأفراد، وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة.

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