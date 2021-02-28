فيديو.. معلم يشرح دروسه من على جهاز الغسيل الكلوي.. وإشادة واسعة من المواطنين

أشاد مواطنون بمدرس سعودي بإدارة تعليم الأفلاج حرص على إعطاء دروسه عبر منصة مدرستي من داخل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، داعين له بالشفاء والتوفيق.

ونشرت إدارة تعليم الأفلاج، عبر حسابها على «تويتر»، مقطع فيديو لمعلم العوق السمعي بتعليم الأفلاج أ. سلطان فهد الصرامي، وهو يؤدي دروسه عبر منصة مدرستي من وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، معلقةً عليه بالقول: «همة عالية لم يَثْنِها المرض».

وقال أحد المواطنين، تعليقًا على الفيديو الذي نشرته إدارة تعليم الأفلاج عبر صفحتها على تويتر: «اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وبصفاتك العُلا، وبرحمتك التي وسعت كل شيء؛ أن تمن عليه بالشفاء العاجل، وألا تدع فيه جرحًا إلا داويته، ولا ألمًا إلا سكَّنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية».

وعلقت مدرسة تحفيظ القرآن بالهدار (بنين) بتعليم الافلاج، على مقطع الفيديو قائلةً: «ونعم المعلم المخلص أ. سلطان.. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك يا بوفهد.. لا بأس، طهور إن شاء الله، وأن يجزيك عنا خير الجزاء. وتفخر المدرسة بأنك أحد منسوبيها ومن معلمي البرنامج السمعي فيها».

وقال «عبدالله الحرقان»: «نعم الأخ ونعم الصديق.. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه ويجمع له بين الأجر والعافية».

وكانت وزارة التعليم أكدت أهمية حضور الطلاب والطالبات ومواظبتهم من اليوم الأول للدراسة، والتفاعل مع معلميهم، من خلال الفصول الافتراضية في منصة (مدرستي)، والزيارات الأسبوعية للمدرسة لاستلام التكليفات لمن لم يتمكنوا من دخول المنصة.

وأشادت الوزارة بتعاون الأسر وأولياء الأمور في نجاح العملية التعليمية عن بُعد، والجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات مع طلابهم، وتعزيز نواتج التعلم في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، كما أكدت الوزارة دور المشرفين التربويين في المتابعة والتقييم، وقادة المدارس في تنظيم الجداول الدراسية والتواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم لتقديم الدعم والمساندة.

وتبدأ رحلة الطالب في منصة مدرستي بدخول المنصة، وسماع النشيد الوطني، وإجراء التمارين الرياضية الخفيفة، ثم استعراض الجدول الدراسي، ودخول الفصل الافتراضي مع المعلم، والتفاعل معه من خلال تحضيره، وأثناء عملية الشرح، وإعداد التكليفات والاختبارات، بجانب الاستفادة من المحتوى الرقمي لإثراء معارفه ومهاراته عبر سلسلة من الفيديوهات والأسئلة المتنوعة.

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