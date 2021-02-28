«الوطني للأرصاد» ينبّه إلى أتربة مثارة وأمطار رعدية على 3 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، بمنطقة مكة المكرمة تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ الحالة تشمل محافظة (الكامل)، مشيرًا إلى أنها تبدأ الواحدة ظهرًا وتستمر حتى السابعة مساءً.

ونبّه المركز أيضًا إلى حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية، على منطقة تبوك، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وتشمل (البدع - تبوك - تيماء).

كما أصدر المركز تنبيها مماثلاً إلى منطقة الجوف تضمن أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة ‏تشمل ‏ (القريات- دومة الجندل- سكاكا- طبرجل)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الرابعة والنصف مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطولًا لأمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل ، القصيم ،الشرقية، الرياض).

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