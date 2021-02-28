بالصور ... آثار سقوط شظايا اعتراض صاروخ على منزل مواطن بالرياض

صور من منزل مواطن بحي سكني بمدينة الرياض لآثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة ليلة البارحة السبت 27 فبراير. يذكر أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت أمس، حادثة سقوط شظايا الصاروخ الذي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض، وتتحمل هذه الميليشيا مسؤولية التأثير على المدنيين والأعيان المدنية، ويتم تصنيف هذه الأعمال العدائية بموجب القوانين الدولية بأنها جرائم حرب.



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