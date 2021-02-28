

حائل 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

تنفذ عمادة شؤون المكتبات بجامعة حائل بالتعاون مع المكتبة الرقمية

وأوضحت عميد شؤون المكتبات بجامعة حائل الدكتورة ذهب الشمري أن الجامعة تسعى إلى نشر الوعي المعلوماتي بوصفه أحد وسائل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للعمادة، من خلال تدريب منسوبي الجامعة (طلاب، باحثين، أعضاء هيئة التدريس) على مهارات التعامل مع مختلف مصادر المعلومات الورقية والرقمية العربية والأجنبية، وخدمات إدارة المراجع والاستشهادات العلمية بكفاءة للإسهام في الوصول إلى مجتمع أكاديمي يمتلك وعيًا معلوماتيًّا وقادرًا ذاتيًّا على الوصول للمعلومات والتعامل معها بكفاءة.

// انتهى //

13:54ت م

0096



حائل 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واستنفذ عمادة شؤون المكتبات بجامعة حائل بالتعاون مع المكتبة الرقمية السعودية اليوم، سلسلة من الدورات التدريبية للتعريف بقواعد المعلومات الرقمية في مختلف التخصصات.وأوضحت عميد شؤون المكتبات بجامعة حائل الدكتورة ذهب الشمري أن الجامعة تسعى إلى نشر الوعي المعلوماتي بوصفه أحد وسائل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للعمادة، من خلال تدريب منسوبي الجامعة (طلاب، باحثين، أعضاء هيئة التدريس) على مهارات التعامل مع مختلف مصادر المعلومات الورقية والرقمية العربية والأجنبية، وخدمات إدارة المراجع والاستشهادات العلمية بكفاءة للإسهام في الوصول إلى مجتمع أكاديمي يمتلك وعيًا معلوماتيًّا وقادرًا ذاتيًّا على الوصول للمعلومات والتعامل معها بكفاءة.// انتهى //13:54ت م0096

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة حائل تنفذ دورات تدريبية للتعريف بقواعد المعلومات الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.