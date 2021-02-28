السعودية اليوم / البريد السعودي يجدد التحذير من الاحتيال المالي عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية



الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

جددت مؤسسة البريد السعودي، تحذير عملائها من الاحتيال المالي عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التي يتم إرسالها بشكل مستمر وذلك بهدف الاحتيال المالي خاصة بعد انتشارها في الآونة الأخيرة بشكل ملفت.

ونشر البريد السعودي عبر موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تحذيراً من التعامل مع الرسائل النصية المشبوهة والبريد الإلكتروني والمواقع التي تدعي تقديم مسابقات وجوائز أو تطلب بيانات شخصية أو مالية منتحلة شعار مؤسسة البريد السعودي بهدف الحصول على مبالغ مالية كشرط وهمي لاستلام الشحنات.

وأكد البريد السعودي، أنه لا يستخدم البريد الإلكتروني لسداد الفواتير لجميع الخدمات والمنتجات، داعياً إلى أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر القنوات المعتمدة من خلال حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

ودعت مؤسسة البريد السعودي العملاء التي تصلهم رسائل مشبوهة التواصل مع الرقم المجاني 19992 أو عبر حساب خدمة العملاء الرسمي بموقع توتير@SaudiPost_Care ، مشيرة إلى أنه يستخدم الرسائل النصية فقط لإرسال رابط سداد يحتوي على النطاق http://sp.com.sa، ويتطلب التحقق الثنائي من العميل كما يمكن التحقق من الفواتير المستحقة من خلال التطبيق أو بريدي

اونلاين http://my.sp.com.sa.

// انتهى //

13:39ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.