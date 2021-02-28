السعودية اليوم / الإمارات تسجل 2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة أنه تم تسجيل 2930 إصابة جديدة بفيروس

‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 8 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1221 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 1517 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيهم التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 381,225 حالة.

// انتهى //

13:30ت م

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أبوظبي 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة أنه تم تسجيل 2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 391,524 حالة.‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 8 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1221 حالة.وأشارت إلى أنه تم شفاء 1517 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيهم التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 381,225 حالة.// انتهى //13:30ت م0087

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