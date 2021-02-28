السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يستقبل مدير السعودية اليوم فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة



نجران 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، مدير عام فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة سعيد بن مسعود الحارثي بمناسبة تكليفه بمهام عمله .

ونوه سموه بالجهود التي تبذلها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ومباشرتها للعديد من القضايا في سبيل خدمة المصلحة العامة.

من جهته أعرب الحارثي عن شكره لسمو أمير منطقة نجران على دعمه واهتمامه بأعمال الفرع .

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13:24ت م

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