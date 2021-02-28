

جدة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

استقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش اليوم بمقر الفرع بمحافظة جدة، القنصل العام الباكستاني بجدة خالد مجيد والوفد المرافق له .

وجرى خلال الاستقبال، بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من أبرزها الأمور المتعلقة بالشأن العمالي .

// انتهى //

13:14ت م

0081





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير فرع وزارة الموارد البشرية بمكة المكرمة يستقبل القنصل العام الباكستاني بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.