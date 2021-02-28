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آثار سقوط شظايا اعتراض باليستي على منزل مواطن بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

آثار سقوط شظايا اعتراض باليستي على منزل مواطن بالرياض

متابعات الخليج 365 - واس


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وثقت مجموعة من الصور آثار سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على منزل مواطن في الرياض.

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، قد صرح في وقت سابق، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت الموافق (27 فبراير 2021م) حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية وتم اعتراضه وتدميره، وقد تناثرت الشظايا على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة.

ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرار مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات ولله الحمد وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.

آثار سقوط شظايا اعتراض باليستي على منزل مواطن بالرياض - متابعات الخليج 365 آثار سقوط شظايا اعتراض باليستي على منزل مواطن بالرياض - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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