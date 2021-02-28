ضبط مواطن تباهى بإطلاق النار داخل الأحياء السكنية بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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‏رصدت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض أحد الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد الأشخاص، وهو يقوم بإطلاق النار من سلاح ناري داخل الأحياء السكنية في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك، ومعرضًا سلامة الآخرين للخطر.

وأضافت الشرطة الرياض أنه تم توقيفه بعد أن تباهى ونشر مقطع إطلاق النار.

وأسفرت إجراءات الاستدلال عن تحديد هويته والقبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد ‏الثالث من العمر، والذي أقر بما نسب إليه وتم إيقافه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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