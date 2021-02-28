فيديو.. لحظة انفجار قنبلة من مخلفات الحرب في بريطانيا 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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انفجرت قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في أحد أحياء مدينة إكستر، بريطانيا، وقد تسببت في إحداث حفرة عملاقة بحجم حافلة ذات طابقين.

ووثق مقطع فيديو نشرته شرطة مدينة Devon & Cornwall Police الانفجار الضخم وتطاير الحطام بسببه لمسافة أكثر من 250 مترًا، وفي المقطع، شوهد الدخان يتصاعد فوق المنازل بعد ثوانٍ من سماع الدوي الهائل.

إخلاء 2600 عقار

وكان هذا الانفجار مخطط له من قبل المسؤولين في المدينة، حيث اكتشفوا وجود القنبلة، وأمروا بإخلاء وتطويق 2600 عقار، وتم إخبار السكان الذين تم إجلاؤهم لاحقًا أنه لن يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر.

وأشرف على هذه العملية أفراد من الفيلق اللوجستي الملكي بالجيش، بالتعاون مع خبراء إبطال المتفجرات بالبحرية الملكية، وقاموا بنقل نحو 400 طن من الرمال إلى مكان القنبلة، وقد كان عبارة عن موقع بناء على أرض خاصة، وتم وضع سور للتخفيف من أثر التفجير، كما تم حفر خندق لمنع حدوث صدمة أرضية، وعلى الرغم من إجراءات التخفيف هذه، إلا أن تأثير الانفجار كان كبيرًا، وقال السكان إنهم أمكنهم سماع الدوي الهائل كما اهتزت نوافذهم من قوته، توقفت خدمات القطارات والحافلات وتم إغلاق العديد من الطرق الرئيسية بسبب انفجار القنبلة.

ويُجري المسؤولون حاليًا تقييمات السلامة للمرافق الخدمية بما في ذلك الغاز والكهرباء والمياه.

الحرب العالمية الثانية في إكستر

وفي أبريل ومايو 1942، نفذ الجيش الألماني هجومًا على إكستر، بريطانيا، واستُهدفت المدينة في الهجمات بسبب قيمتها الثقافية والتاريخية، وإجمالًا، تسببت الغارات الجوية التسع عشرة على المدينة في مقتل 265 شخصًا وإصابة 687 بجروح، وقد تعرض جزء كبير منها للدمار، ولم تكتمل الإصلاحات إلا بعد 20 عامًا من الهجوم.

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