اكتشاف قنبلة من الحرب العالمية في إكستر والملحقية تدعو لتوخي الحذر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دعت الملحقية الثقافية في لندن، المواطنين والمبتعثين بتوخي الحذر، بعد إعلان السلطات في مدينة إكستر إبطال مفعول قنبلة ترجع للحرب العالمية الثانية.

وقالت الملحقية في بيان لها: “أبناؤنا المبتعثين والمبتعثات في مدينة إكستر، نحمد الله على سلامتكم، ونأمل من الطلاب ومرافقيهم الالتزام بما تفرضه السلطات في مدينة إكستر، والابتعاد عن مناطق الخطر، حتى ترفع السلطات في المدينة حالة الخطر عن المنطقة المحظورة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم ويكلؤكم بعين رعايته”.

يذكر أن الشرطة البريطانية أعلنت في وقت سابق، أن خبراء المتفجرات أخلوا نحو 2600 منزل في مدينة إكستر بجنوب غرب بريطانيا قبل إبطال مفعول قنبلة ترجع للحرب العالمية الثانية.

وقالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية نقلًا عن الشرطة البريطانية أمس السبت، أنه جرى اكتشاف القنبلة خلال أعمال بناء بالقرب من حرم جامعة إكستر، وأن خبراء الجيش سينفذون عملية الفحص والتفجير، مؤكدة أن عملية التفجير يجب أن تكتمل بنهاية اليوم السبت.

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