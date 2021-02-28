فيديو مستهجن .. شاب يعذب كلبًا برفحاء : “اللي يقولي حرام أشق حلقه”

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - رفحاء

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وثق مقطع فيديو متداول قيام شاب في محافظة رفحاء، بتعذيب وسحل كلب بطريقة وحشية، موثقًا فعلته، بسبب افتراس الكلب للدجاج.

وقال الشاب، في المقطع المتداول عبر مواقع التواصل: “إن الكلب أكل دجاجًا من مزرعته”، حيث قام بصحبة أصدقائه بتوثيق الكلب، وربطه في السيارة، وسحله.

وأضاف الشاب: “هذا الكلب عبرة لمن يعتبر، يلا يا شباب شغلوا السيارة”، مضيفًا: ” الكلب أكل الدجاج، واللي يقولي حرام أشق حلقه”.

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