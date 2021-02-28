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شكرا لقرائتكم فيديو مستهجن .. شاب يعذب كلبًا برفحاء : “اللي يقولي حرام أشق حلقه” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28
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وأضاف الشاب: “هذا الكلب عبرة لمن يعتبر، يلا يا شباب شغلوا السيارة”، مضيفًا: ” الكلب أكل الدجاج، واللي يقولي حرام أشق حلقه”.
فيديو مستهجن .. شاب يعذب كلبًا برفحاء : “اللي يقولي حرام أشق حلقه”
متابعات الخليج 365 - رفحاء
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وثق مقطع فيديو متداول قيام شاب في محافظة رفحاء، بتعذيب وسحل كلب بطريقة وحشية، موثقًا فعلته، بسبب افتراس الكلب للدجاج.
وقال الشاب، في المقطع المتداول عبر مواقع التواصل: “إن الكلب أكل دجاجًا من مزرعته”، حيث قام بصحبة أصدقائه بتوثيق الكلب، وربطه في السيارة، وسحله.
وأضاف الشاب: “هذا الكلب عبرة لمن يعتبر، يلا يا شباب شغلوا السيارة”، مضيفًا: ” الكلب أكل الدجاج، واللي يقولي حرام أشق حلقه”.
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