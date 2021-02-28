شكرًا أبطال الدفاع الجوي يتصدر الترند : وطن آمن تحية فخرٍ وإكبار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تصدر وسم “شكرًا أبطال الدفاع الجوي”، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد صد عدوان ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال الساعات الماضية.

وتفاعل المغردون عبر الهاشتاق، حيث عبروا عن تقديرهم وشكرهم لرجال الدفاع الجوي على تضحياتهم وإحباطهم محاولات الميليشيات الحوثية استهداف بلاد الحرمين الشريفين.

وقال مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر: “وطن آمن بفضل الله، ثم بجهود أبطالنا في الدفاع الجوي، عيوننا الساهرة على أجواء المملكة لننعم بالأمن والأمان.. تحية فخرٍ وإكبار”.

وتفاعل حساب التواصل الحكومي عبر تويتر مع الوسم بتغريدة قال فيها: “وطن آمن.. بكفاءة واحتراف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي دمرت جميع هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية”.

وعلق د. عائض القرني: “رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا”.. شكرًا أبطالنا البواسل لمواقفهم المُشرّفة دائمًا في حماية الدين والوطن، اللهم ثبّت أقدامهم، واجعل النصر حليفهم، واجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم احفظ ديننا ووطننا، وأدم علينا سلامتنا وأمننا.

سلاماً للرياض وساكنيها

وقال الشاعر يحيى رياني معلقًا على هجمات الحوثي الإرهابية:

يُرِيدُونَ الرِّياض بكُلِّ جهدٍ

ودُونَ حُدودها أُسْدُ الرِّياضِ

سلامًا للرّياض وساكنيها

من الغدّارِ إنَّ الله قاضي

ويُرسلُ كلّ صاروخٍ تعيسٍ

فيرجعُ بعدهُ خالي الوفاضِ

إحباط عدوان الحوثي

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء (السبت) وصباح الأحد الموافق (27 -28 فبراير 2021م ) من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي “واحد” أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة (الرياض)، وعدد (6) طائرات دون طيار “مفخخة” تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

تصعيد إرهابي واستهداف المدنيين

وأضاف العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار ”المفخخة”.

وبين العميد المالكي أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تصدت وأحبطت هذه التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ومن ثم متابعتها وتدميرها.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



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