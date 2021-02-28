بيل غيتس يحذر من الاستثمار في البيتكوين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

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طالب مؤسّس مايكروسوفت، بيل غيتس، بتجنب الاستثمار في العملة الإلكترونية بيتكوين، وذلك ردًا على التصريحات المؤيدة لبيتكوين من جانب الملياردير إيلون ماسك؛ التي ساهمت في تسجيل العملة ارتفاعًا صاروخيًا أخيرًا.

وصرح بيل غيتس موجهًا كلامه للمستثمرين في بيتكوين: “يجب على أي مستثمر لا يمتلك أموالًا بقدر التي يمتلكها ماسك، تجنب الاستثمار في بيتكوين”، مضيفًا: “تقلبات أسعار بيتكوين العشوائية لا تمثل مصدر قلق بالنسبة لأشخاص مثل ماسك، الذي يمتلك كثيرًا من الأموال، بينما ستكون المخاطر مقلقة بالنسبة للآخرين”.

وأوضح مؤسس مايكروسوفت في تصريحات سابقة أنه لم يستثمر في البيتكوين، لافتًا إلى تفضيله الاستثمار في الشركات التي تصنع المنتجات.

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