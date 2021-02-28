موريتانيا: نتضامن مع المملكة ونثق في قضائها بشأن قضية خاشقجي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - واس

اسمع الخبر

أعربت الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي – رحمه الله -.

وأكدت، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، دعمها الثابت للدور المحوري الذي ما فتئت المملكة تضطلع به، على المستويين الإقليمي والدولي، في خدمة السلم والتنمية، مجددة ثقتها الكاملة في القضاء بالمملكة وفي الإجراءات التي يتخذها من أجل أن تأخذ العدالة مجراها.

شارك الخبر