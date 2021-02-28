- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم موريتانيا: نتضامن مع المملكة ونثق في قضائها بشأن قضية خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28
اسمع الخبر
شارك الخبر
موريتانيا: نتضامن مع المملكة ونثق في قضائها بشأن قضية خاشقجي
متابعات الخليج 365 - واس
اسمع الخبر
أعربت الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي – رحمه الله -.
وأكدت، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، دعمها الثابت للدور المحوري الذي ما فتئت المملكة تضطلع به، على المستويين الإقليمي والدولي، في خدمة السلم والتنمية، مجددة ثقتها الكاملة في القضاء بالمملكة وفي الإجراءات التي يتخذها من أجل أن تأخذ العدالة مجراها.
شارك الخبر
شارك الخبر