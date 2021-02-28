تنفيذ 989 جولة رقابية ومصادرة 7 أطنان مواد غذائية بخميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

اسمع الخبر

أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن البلدية تكثف من أعمالها الرقابية والميدانية؛ وذلك من خلال كادرها الفني لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حيث نفذت البلدية من خلال فرقها الميدانية المختصة بإدارة صحة البيئة والبلديات الفرعية خلال الأسبوع الماضي 989 جولة ميدانية رقابية، شملت المجمعات والمراكز والمنشآت التجارية وأسواق النفع العام وجميع الأنشطة الصحية والمهنية.

ويتم تنفيذ الجولات الرقابية وفق جدول زمني وذلك امتدادًا لخطة عمل تم رسمها للتأكد من مراقبة ومتابعة الإجراءات والتدابير ‏الاحترازية، فقد تم توزيع جميع الفرق الميدانية على كافة أنحاء المدينة والمراكز التابعة لها للتأكد من تطبيق البروتوكولات الخاصة والالتزام التام بالاحترازات الوقائية واتخاذ الإجراءات النظامية والعقوبات الرادعة والفورية الواردة بنص النظام بحق المخالفين، هذا وقد بين الحويطي أنه تم رصد 79 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية وقد تم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين بالإضافة إلى إغلاق 18 منشأة أخرى.

كما أوضح المهندس الحويطي أنه تم مصادرة وإتلاف أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك، مؤكدًا على أن البلدية تحظى بمتابعة دائمة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وبرعاية كريمة وتوجيهات سديدة من قبل سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، وبدعم متواصل ولامحدود من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، مضيفًا أن البلدية تمضي قدمًا وبلا تهاون في متابعة تطبيق هذه التدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات على مخالفيها، كما نوه الحويطي وأهاب بالجميع بأن يستشعر المسؤولية التامة وضرورة التعاون والالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية وتطبيق الاشتراطات الصحية.



شارك الخبر