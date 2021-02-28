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ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض


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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 28 فبراير 2021، رغم تراجع أسعار المعدن الثمين عالميًا.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 209.06 ريال (55.75 دولار)، مقابل 208.22 ريال (55.52 دولار) أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل طفيف إلى 182.39 ريال (48.78 دولار)، مقابل 182.19 ريال (48.58) دولار عند إغلاق تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام عيار 18 نحو 156.80 ريال (41.81) دولار، مقابل 156.16 ريال (41.64) دولار أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.95 ريال (32.52 دولار)، مقابل 121.46 ريال (32.39 دولار) السبت.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6502 ريال (1734 دولارًا)، وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1463.52 ريال (390.67 دولار).
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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