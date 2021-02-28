شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الإصابة مجدداً بـ«كورونا» في 90 يوماً نادرة جداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أن اللقاحان المضادان لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمعتمدان من هيئة الغذاء و الدواء: لقاح «فايزر-بيونتيك» ولقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»، لا يقللان أو يضعفان المناعة، وكلاهما آمنان ويحميان من المضاعفات الشديدة والوفاة من «كوفيد-19».

وكشفت «الصحة» أنه لا توجد توصيات بالخضوع للعزل بعد تلقي لقاح كورونا الجديد، كما أكدت أنه لا توجد توصيات بإجراء الفحص المخبري قبل تلقي لقاح كورونا الجديد، مشددة على أهمية الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة.

وفي السياق، أفادت وزارة الصحة بأن الأشخاص المتعافين من الإصابة قد يؤخرون التطعيم باللقاح لمدة 6 أشهر من الإصابة، ويتلقون جرعة واحدة فقط، إذ أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح فايروس كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا بالفايروس، وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي، وتشير البيانات من التجارب السريرية إلى أن اللقاحين آمنين وفعالين في الأشخاص الذين لديهم إصابة سابقة بفايروس «كوفيد-19»، وأن الإصابة مرة أخرى في 90 يوماً بعد الإصابة الأولية نادرة جداً.