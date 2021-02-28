السعودية اليوم / صور من منزل مواطن بالرياض لآثار انتشار شظايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثية الإرهابية



الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

صور من منزل مواطن بحي سكني بمدينة الرياض لآثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة ليلة البارحة السبت 27 فبراير.

تتحمل هذه المليشيا مسؤولية التأثير على المدنيين والأعيان المدنية ويتم تصنيف هذه الأعمال العدائية بموجب القوانين الدولية بأنها جرائم حرب.

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12:57ت م

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