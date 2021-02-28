السعودية اليوم / الهند تسجل 16752 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 113 حالة وفاة 16752 حالة إصابة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليوم أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 157051 فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11096731.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين وصل 10775169 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.

// انتهى //

12:21ت م

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نيودلهي 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 113 حالة وفاة 16752 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليوم أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 157051 فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11096731.وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين وصل 10775169 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.// انتهى //12:21ت م0067

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