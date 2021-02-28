السعودية اليوم / مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يحصل على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AAPP)



الجبيل 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

حصل مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً بقسم بنك الدم على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AAPP) للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد اجتيازه أكثر من 500 معيار جودة عالمي في مختلف مراحل التبرع والفحص وفصل المكونات ونقل وحفظ الدم.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الطبية المساعدة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل الدكتور عبيد الظفيري أن حصول مختبر الدم بالمستشفى على اعتماد الجمعية الأمريكية يعكس التزام المستشفى بتوفير أعلى معايير الخدمات المخبرية لجميع المرضى، منوهاً أن الجمعية الأمريكية لبنوك الدم تعد هي الجهة الرائدة في مجال تطوير معايير الالتزام المخبرية.

وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بعد عمل مكثف خلال الفترة الماضية، الذي أشرف عليه فريق متخصص من قسم المختبر من الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AAPP)، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الطبية التي حققها مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل في الفترة الأخيرة ويعد بمثابة نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمة الصحية للمريض.

وأفاد الدكتور الظفيري أن هيئة التخصصات الصحية لبرامج الاعتماد اعتمدت مؤخراً بالمستشفى أقسام الباطنية والأطفال والأشعة والطوارئ وطب الأسرة والتخدير إضافة إلى اعتماد جمعية القلب

// انتهى //

12:18ت م

0064



الجبيل 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسحصل مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً بقسم بنك الدم على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AAPP) للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد اجتيازه أكثر من 500 معيار جودة عالمي في مختلف مراحل التبرع والفحص وفصل المكونات ونقل وحفظ الدم.وأوضح مدير إدارة الخدمات الطبية المساعدة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل الدكتور عبيد الظفيري أن حصول مختبر الدم بالمستشفى على اعتماد الجمعية الأمريكية يعكس التزام المستشفى بتوفير أعلى معايير الخدمات المخبرية لجميع المرضى، منوهاً أن الجمعية الأمريكية لبنوك الدم تعد هي الجهة الرائدة في مجال تطوير معايير الالتزام المخبرية.وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بعد عمل مكثف خلال الفترة الماضية، الذي أشرف عليه فريق متخصص من قسم المختبر من الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AAPP)، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الطبية التي حققها مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل في الفترة الأخيرة ويعد بمثابة نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمة الصحية للمريض.وأفاد الدكتور الظفيري أن هيئة التخصصات الصحية لبرامج الاعتماد اعتمدت مؤخراً بالمستشفى أقسام الباطنية والأطفال والأشعة والطوارئ وطب الأسرة والتخدير إضافة إلى اعتماد جمعية القلب السعودية واعتماد الجودة من المنظمة الدولية المشتركة (JCI) واعتماد المختبر الطبي من قبل الجمعية الأمريكية لعلوم الأمراض (CAP) واعتماد معهد الرعاية الطارئة (ECRI).// انتهى //12:18ت م0064

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