

‎سكاكا 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف جاهزيتها لإطلاق 5 مراكز للقاح كوفيد 19, بمحافظات ومراكز المنطقة، إضافة إلى المركز الرئيس للقاح بمدينة سكاكا.

وأوضحت "صحة الجوف" أن المراكز تشمل مركز صحي الربوة ، ومركز صحي قارا بمدينة سكاكا ، ومركز صحي الغرب بمحافظة دومة الجندل، ومركز صحي الصالحية بمحافظة طبرجل، ومركز صحي صوير.

وبينت أن المراكز سيبدأ اليوم، باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين بتطبيق "صحتي" لتقديم لقاح

// انتهى //

12:08ت م

0059



‎سكاكا 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف جاهزيتها لإطلاق 5 مراكز للقاح كوفيد 19, بمحافظات ومراكز المنطقة، إضافة إلى المركز الرئيس للقاح بمدينة سكاكا.وأوضحت "صحة الجوف" أن المراكز تشمل مركز صحي الربوة ، ومركز صحي قارا بمدينة سكاكا ، ومركز صحي الغرب بمحافظة دومة الجندل، ومركز صحي الصالحية بمحافظة طبرجل، ومركز صحي صوير.وبينت أن المراكز سيبدأ اليوم، باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين بتطبيق "صحتي" لتقديم لقاح كورونا ، موجهة الدعوة للجميع للتسجيل للحصول على اللقاح.// انتهى //12:08ت م0059

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "صحة الجوف" تطلق 5 مراكز جديدة لتطعيمات لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.