

عرعر 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

حررت أمانة منطقة الحدود الشمالية 59 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية ضمن جولاتها الرقابية المكثفة خلال الأسبوع الماضي ، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كوفيد 19).

وشدّدت أمانة المنطقة على التزامها بتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، منوهةً بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الوقائية وضع الملصقات الأرضية داخل المنشآت للتذكير بالتباعد الجسدي بين الأفراد، وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة.

// انتهى //

12:03ت م

0058





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة منطقة الحدود الشمالية تحرر 59 مخالفة لمنشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.