السعودية اليوم / رئيس جامعة القصيم يتفقد تجهيزات مركز التحصين ضد "كورونا" بالمدينة الطبية



بريدة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

تفقد معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، تجهيزات مركزالتحصين ضد فيروس

واطلع معاليه على تجهيزات واستعدادات المركز، الذي سيباشر عمله بتقديم أول لقاح ضد الفيروس فور الانتهاء من استكمال التجهيزات اللازمة، مشيداً بمحتويات وتجهيزات المستشفى الجامعي وإمكانياته الكبيرة التي سمحت بتجهيز هذا المركز للتحصين ضد كورونا في فترة وجيزة، لخدمة أبناء منطقة القصيم بالتعاون مع وزارة الصحة.

// انتهى //

11:38ت م

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بريدة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واستفقد معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، تجهيزات مركزالتحصين ضد فيروس كورونا بالمستشفى الجامعي في المدينة الطبية.واطلع معاليه على تجهيزات واستعدادات المركز، الذي سيباشر عمله بتقديم أول لقاح ضد الفيروس فور الانتهاء من استكمال التجهيزات اللازمة، مشيداً بمحتويات وتجهيزات المستشفى الجامعي وإمكانياته الكبيرة التي سمحت بتجهيز هذا المركز للتحصين ضد كورونا في فترة وجيزة، لخدمة أبناء منطقة القصيم بالتعاون مع وزارة الصحة.// انتهى //11:38ت م0053

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