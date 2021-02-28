السعودية اليوم / روسيا تسجل 11359 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

سجلت روسيا 11359 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت مجموعة العمل الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا عن تسجيل 379 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ العدد الرسمي لوفيات كورونا في روسيا 86122.

// انتهى //

11:33ت م

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موسكو 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسسجلت روسيا 11359 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ، ليرتفع إجمالي الإصابات في أنحاء البلاد إلى أربعة ملايين و246079 حالة منذ بدء الجائحة.وأعلنت مجموعة العمل الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا عن تسجيل 379 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ العدد الرسمي لوفيات كورونا في روسيا 86122.// انتهى //11:33ت م0051

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