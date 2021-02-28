السعودية اليوم / صرف أكثر من 2.5 مليون وصفة طبية في مستفيات "صحة الرياض"



الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

قدمت مستشفيات منطقة الرياض 2.562.508 وصفات طبية، وذلك خلال العام 2020م.

وأوضحت "صحة الرياض" أنه تم تهيئة 40 مركزاً للرعاية الصحية الأولية للمرحلة الخامسة لاعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وبينت أنه تم تفعيل برنامج المضادات الحيوية في 6 مستشفيات في المنطقة، شملت مستشفى الملك خالد بالخرج، ومستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الزلفي، ومستشفى الدوادمي، ومستشفى وادي الدواسر، ومستشفى القويعية، إلى جانب تفعيل الرابط اليومي والشهري للمضادات مع المتابعة والإشراف بشكل أسبوعي، إضافةً لتنفيذ باركود الأدوية (التثقيفي) لفريق العمل في إدارة الرعاية الصيدلية بالمسح على الباركود والحصول على المعلومة الدوائية الصحيحة باللغة العربية بشكل أسهل وأسرع، يحقق الهدف من التثقيف الدوائي بإعداد 336 نشرة دوائية .

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11:30ت م

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