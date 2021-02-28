منظمة التعاون الإسلامي تؤيد بيان السعودية بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس حول مقتل خاشقجي

محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل جمال خاشقجي.



وشدد الأمين العام في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية واس على الرفض القاطع للاستنتاجات غير الصحيحة الواردة في التقرير الذي يخلو من أي أدلة قاطعة، مؤكداً في الوقت ذاته رفض المساس والإساءة لقيادة المملكة العربية السعودية وسيادتها واستقلال قضائها، معربا عن التأييده لجميع الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها ضد مرتكبي الجريمة الذين تم تقديمهم للعدالة وصدرت بحقهم الأحكام القضائية النهائية.

وأشاد العثيمين بالدور الريادي الذي تضطلع به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي عهده الأمين ، تجاه صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب، والعمل على تعزيز الاعتدال والوسطية.