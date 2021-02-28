شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية للهلال الأحمر : تكرار استهداف الحوثيين للمملكة "عبث عسكري" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الدكتور صالح بن حمد التويجري، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة وصاروخاً بالستياً باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين، بأنه عبث عسكري وتجاوز للمواثيق الدولية، وانتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني المنصوص عليه في إتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولين الملحقين بها 1977.

وندد في بيان أصدرته المنظمة اليوم، بتكرار استهداف المناطق المدنية في المملكة، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسوؤلياته أمام هذه الهجمات المتكررة، لضمان منعها، وإيقاف مرتكبي تلك الأعمال الإرهابية التي تُمارس ضد الإنسانية.