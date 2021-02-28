شكرا لمتابعة خبر عن الموت يغيب أول مواطن يتولى قيادة وتسيير القطار في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى):

رحل عن عالمنا المواطن عبدالعزيز الدريويش، الذي يعد أول مواطن يتولى قيادة وتسيير قطار "الريل" في المملكة.

وتولى المواطن الراحل هذه المهمة أثناء عمله في المؤسس العامة للخطوط الحديدية، بعد أن كانت هذه المهمة قاصرة على الأميركان خلال الفترة من 1371هـ وحتى عام 1373هـ.

الجدير بالذكر أن الدريويش تولى إدارة مستشفيات الزلفى والخرج والأفلاج، وجرى تأدية الصلاة عليه في مقبرة العزيزية بمحافظة الزلفى وتشييع جثمانه فيها.