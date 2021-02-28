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"شكرا أبطال الدفاع الجوي" الأكثر تداولًا بعد إحباط هجمات الميليشيات على المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب المواطنون عن شكرهم لرجال الدفاع الجوي عبر هاشتاج " شكرا أبطال الدفاع الجوي "، الذي أصبح الأعلى تداولًا منذ أمس السبت، وذلك لإحباطهم محاولات الميليشيات الحوثية لاستهداف المملكة.

وقال الإعلامي فيصل العبدالكريم: "شكراً لله ثم لكم شكرا ابطال الدفاع الجوي ولكل إخواننا المرابطين على الحدود وفقهم الله ونصرهم على العدو".

في حين قال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل: باسم الصغير قبل الكبير المقيم قبل المواطن شكرا ابطال الدفاع الجوي".

وأضاف آخر: "نجاح باهر لأبطال الدفاع الجوي خمس طائرات مسيرة وصاروخين باليستيين في يوم واحد، كلنا فخر ونقول شكرا ابطال الدفاع الجوي".

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت تدمير واعتراض عدة طائرات دون طيار مفخخة وصواريخ باليستية، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الرياض وجازان وخميس مشيط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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