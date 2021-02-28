شكرا لمتابعة خبر عن إنطلاق 14 مشروع تطويري في العاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تنفذ هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة 14 مشروع تنموي وتطويري في العاصمة المقدسة بعد توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير خالد الفيصل .

وتشمل هذه المشروعات قطاع النقل العام بمكة المكرمة وتضم 12 مسار جديد و400 حافلة و4 محطات مركزية و7 جسور و11 تقاطع ذكي و455 محطة توقف .

كما تضم تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي من خلال تحسين المشهد البصري والتيسيير على ضيوف الرحمن وتوفير التقنيات الحديثة لعمليات الفرز وتقليص فترة انتظار المركبات .

وتضم مشروعات العاصمة المقدسة أيضاً تقاطع المسخوطة – العزيزية من خلال استكمال الجزء المتبقي من الطريق الدائري الثالث وتنفيذ العلامات المرورية الأرضية وكذلك مبنيان إداري وسكني لمشغلي قطار المشاعر ، ومشروع جسر للمنشأة و4 منحدرات لربط الجسور مع المخيمات وعدد من الطرق الفرعية وربطها بالطرق الرئيسية ومعابر سفلية للمشاة ، وفقاً لـ "الوطن " .