شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من مواقع وحسابات تنتحل اسم "الزكاة والدخل" بهدف الاحتيال المالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، من محاولات التصيد الإلكتروني والاحتيال المالي باسمها.

ودعت الهيئة الجميع إلى عدم الاستجابة مع المواقع والحسابات التي تنتحل اسمها بهدف الاحتيال المالي.

كما ناشدت الهيئة العامة للزكاة والدخل بعدم مشاركة معلوماتهم الشخصية أو بياناتهم المالية إلا عبر قنوات الهيئة الرسمية.

ونبهت إلى أن موظفيها لم يطلبوا الرقم السري الخاص بحساب العملاء أو المعلومات الخاصة ببطاقتهم البنكية، لافتا إلى أن قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها هي موقعها الإلكتروني الرسمي، وحسابها بموقع تويتر "@Gazt_Care"، ورقم الاتصال .19993