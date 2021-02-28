شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالبة تطور ساعة تحمي من الغرق بعد واقعة مؤثرة في حياتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نجحت طالبة بالصف الثالث الثانوي من تطوير ساعة أوتوماتيكية للحماية من الغرق وأسماك القرش بهدف حماية الغواصين وغيرهم عن طريق إرسال مؤشرات حيوية في جسم الإنسان للساعة .

وكشفت الطالبة جوري فاضل أنها تأثرت بغرق أحد الأطفال في عائلتها مما دفعها لإختراع أشياء تحمي من الغرق بدلاً من اللايف جاكت والعوامة وفقاً للإخبارية.

وأكدت أنها بحثت في هذا الأمر ووجدت أن هناك ساعة تحمي من الغرق فقامت بتطويرها وزيادة كفائتها ، مشيرة إلى أن الساعة الأولى يقوم الشخص بفتحها يدوياً ثم ينطلق بالون يرفع الشخص لأعلى الماء ، بينما أضافت الطالبة شريحة إلكترونية حتى يقوم البالون بالفتح أوتوماتيكياً لأن هناك غريق قد يفقد الوعي ولا يتمكن من فتح الساعة بنفسه لأي سبب .