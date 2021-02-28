شكرا لمتابعة خبر عن تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي "الحج" المتعاقدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تخطط وزارة الحج والعمرة تقديم خدمات تأمين طبي للموظفين المتعاقدين في الوزارة وذويهم.

وستعمل الوزارة، وفقا لـ"الوطن"، على التعاقد مع شركة مختصة بالتأمين، من أجل تقديم خدمات التأمين الطبي للموظفين المتقاعدين.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة تعاقدت مع تحالف مجموعة شركات استشارية وطنية؛ لتقديم استشارات إستراتيجية وفنية، لإنشاء جهة متخصصة في تأهيل وترخيص العاملين في مجال أعمال وخدمات الحج والعمرة والزيارة.