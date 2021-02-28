شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: حالة ممطرة خفيفة خلال الـ 24 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، حالة ممطرة خفيفة على معظم المناطق.

وقال الحصيني: " متوقع خلال 24 ساعة القادمة من اليوم الأحد حتى صباح الأثنين، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة قد تصحب بحبات برد ".

وأوضح الحصيني أن تلك الحالة تشمل أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف، وتبوك وحائل، ومكة، والباحة، وعسير، والشرقية وشمال وغرب منطقة الرياض وجنوب المدينة وجنوب وغرب القصيم.

وتوقع ارتفاع تدريجي في الحرارة يتراوح من4 لـ 6 درجات تحت المتابعة ونشاط في الرياح من خفيفة لشبه قوية قد تثير الأتربة خارج المدن على شمال ووسط وغرب المملكة.